"Nuovo inizio" per Johnny Depp: a luglio un album con Jeff Beck

E' stato Beck ad annunciare il nuovo progetto dal palco durante un concerto a Gateshead. L'album uscirà in luglio, ed è il primo progetto importante per Depp nel "nuovo capitolo" della sua vita, aperto dal verdetto del processo contro l'ex moglie.

Leggi Anche Johnny Depp sul palco a sorpresa con Jeff Beck... aspettando il verdetto nella causa contro Amber Heard

Sul palco Depp si è inchinato davanti al pubblico durante l'annuncio di Beck: "Coglierò quest'opportunità e vi dirò che ho incontrato questo ragazzo cinque anni fa, e da allora non abbiamo mai smesso di ridere. In realtà abbiamo fatto un album. Non so come sia successo. Uscirà a luglio" ha spiegato il musicista alla folla.

Il concerto ha fatto seguito a quelli di Sheffield e alla Royal Albert Hall di Londra in cui i due hanno suonato insieme. Il leggendario chitarrista aveva annunciato da giorni che avrà Depp nella sua band per tutto il tour europeo. Una tournée che li porterà a esibirsi anche in Italia.

Quattro le date previste nel nostro Paese

, il 17 luglio a Perugia per Umbria Jazz, il giorno dopo al Vittoriale di Gardone Riviera, il 20 luglio al Parco San Valentino di Pordenone e infine il 21 presso l’Arena della Regina a Cattolica.

I due sono già stretti collaboratori: hanno pubblicato nell'aprile 2020

la cover di John Lennon, "Isolation"

, registrata un anno prima e data alle stampe proprio all'inizio della pandemia. "Speriamo che vi aiuti a passare il tempo e a resistere in questo isolamento insieme", aveva scritto all'epoca Johnny Depp a proposito del brano.

Nel corso di oltre 50 anni di carriera musicale Jeff Beck ha vinto otto Grammy Awards, è stato citato da Rolling Stone tra i 100 più grandi chitarristi di tutti i tempi ed è stato inserito due volte nella Rock & Roll Hall of Fame (una come membro degli Yardbirds e un'altra come solista).