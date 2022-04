Nozze a sorpresa per Jack White: il sì sul palco durante il suo concerto

Proprio durante la prima data al Masonic Temple Theatre di Detroit ha sorpreso tutti sposando Olivia Jean sul palco. Verso la conclusione del concerto, il musicista ha invitato sul palco la ragazza, che aveva aperto la serata con la sua band. Dopo aver suonato insieme "Hotel Yorba", brano dei White Stripes , il cui testo recita proprio "let's get married", Jack ha interrotto il set facendole la proposta di nozze.

Prima di eseguire i bis in scaletta, il musicista è tornato sul palco con la ragazza, accompagnato da sua madre e dal padre di lei. Con i bassisti delle rispettive band testimoni di nozze, Ben Swank, amico di lunga data del musicista (e co-fondatore dell'etichetta Third Man Records), ha officiato la cerimonia sul palco. Jack White e Olivia Jean si sono sconosciuti nel 2009 quando la musicista ha firmato proprio per l'etichetta, con la quale ha pubblicato tre album.

A 11 anni di distanza dallo scioglimento dei White Stripes, il concerto di Jack White, parte del suo ultimo tour da solista "Supply Chain Issues", rappresenta una specie di ritorno a casa nella città natale, da cui mancava dal vivo dal 2018.

Si tratta del il terzo matrimonio di White. In precedenza il musicista era stato sposato con la sua compagna di band dei Meg White dal 1996 al 2000 e con la modella britannica Karen Elson dal 2005 al 2013.

