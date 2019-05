Jack White insignito del dottorato ad honorem in lettere umanistiche

Ora chiamatelo "dottor Jack White ". Il rocker, già leader dei White Stripes, è stato infatti insignito del dottorato ad honorem in lettere umanistiche dalla Wayne State University. L'istituto ha voluto premiare la sua "dedizione alla città di Detroit (in cui è nato - ndr) e il suo contributo alle arti". White è stato lodato anche per la sua attività filantropica.

Cantante, compositore, chitarrista e produttore, White, 43 anni, è considerato uno dei rocker più influenti degli ultimi anni. Nel corso della sua carriera ha vinto numerosi premi e nomination ai Grammy sia come artista solista che come membro dei White Stripes, The Raconteurs and The Dead Weather. White ha fondato Third Man Records a Detroit nel 2001 prima di trasferirsi a Nashville, nel Tennessee.