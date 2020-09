Noyz Narcos ricorda Willy: "Era un mio grande fan. Parteciperò a un concerto in suo onore"

Dopo Ghali , un altro rapper ha parlato pubblicamente della morte di Willy Monteiro Duerte . Sui social è intervenuto Noyz Narcos , che ha ricordato il 21enne ucciso a Colleferro. Il rapper romano ha postato una foto che ritrae il ragazzo sotto al palco durante un suo concerto e ha scritto: "Questo ragazzo che tiene in braccio Gast è Willy, era spesso presente ai miei concerti era un mio grande fan, la sua morte mi ha distrutto, il Paese in cui vivo e in cui sono nato spesso mi disgusta come gli esseri immondi che lo popolano".

Il messaggio che il rapper ha diramato sui suoi profili social continua annunciando di aver dato la sua disponibilità a fare un concerto in ricordo di Willy, "appena sarà possibile". "Non ci sono davvero parole per descrivere l'accaduto, sono vicino col pensiero alla sua famiglia e ai suoi amici, appena sarà possibile sarò felice di partecipare ad un concerto in suo onore nella sua città come mi hanno chiesto tanti abitanti di Colleferro & dintorni per dare un piccolo sostegno alla sua famiglia. RIPOSA IN PACE BRO il tuo coraggio e la tua lealtà non devono essere dimenticati", ha spiegato.

Tra i primi a prendere posizione in merito all’assassinio del giovane Willy, massacrato di botte a Colleferro, è stato Ghali che è intervenuto via social con un videomessaggio diretto ai colleghi della scena rap e hip hop italiana, risentito di fronte al loro silenzio: "Ma tutti i colleghi che non stanno dicendo niente su quello che è successo a Willy, tutto a posto? Siete sicuri? Avete delle cose più importanti da comunicare? Parlarne distoglierebbe l’attenzione da quello che state promuovendo? Dove siete? È tutto normale per voi?", ha tuonato il cantante di "Habibi".

