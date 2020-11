"Notturno" di Gianfranco Rosi è il candidato italiano alla selezione per gli Oscar

L'Italia candida " Notturno " di Gianfranco Rosi per la selezione agli Oscar per il miglior film straniero. Lo ha deciso la Commissione di selezione, istituita dall'Anica lo scorso luglio su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunita davanti a un notaio. L'annuncio delle nomination è previsto per il 15 marzo 2021 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021.

La commissione che ha scelto "Notturno" tra una rosa di 25 film era composta da composta da Nicola Borrelli, Simone Gattoni, Paolo Genovese, Carlo Poggioli, Cristina Priarone, Gloria Satta, Baba Richerme.

Rosi: "I documentari non sono più un tabù" - Avuta la notizia il regista si è detto "felicissimo per la designazione italiana alle nomination, anzi per la doppia candidatura visto che 'Notturno' sarà in corsa anche per il miglior documentario. Siamo solo all'inizio di un percorso lungo e durissimo - ha proseguito -, ma

abbiamo già fatto esperienza con 'Fuocammare'. Cinque Paesi hanno scelto un documentario come opera proposta per la selezione della nomination all'Oscar per il miglior film straniero e questa è una cosa fondamentale: il documentario non è più un tabù"

