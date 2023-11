A Milano Notorious Cinemas Merlata Bloom apre le porte tra magia del cinema e sostenibilità

Sono le prerogative del Notorious Cinemas Merlata Bloom che apre le sue porte a Milano. Un tempio di ultima generazione dedicato alla Settima Arte: dieci sale e mille posti a sedere, per un incontro di tecnologia, comfort e coscienza green per far vivere allo spettatore l’esperienza cinematografica. Ecco cos'ha raccontato a Tgcom24 Andrea Stratta, Amministratore Delegato di Notorious Cinemas.



Mentre i cinema in questo periodo stanno chiudendo, anche sull'onda lunga della crisi del Covid, aprire nuove sale cinematografiche rappresenta una bella sfida. Andrea Stratta racconta che l'apertura rappresenta "un atto di coraggio veramente. Anche perché qui a Milano poi quest'estate ha fatto molto scalpore la chiusura dell'Odeon. Noi quindi siamo ancora di più orgogliosi del fatto che a Milano chiudono dieci sale in centro e ne apriamo dieci in periferia. Quindi questo per noi è sicuramente molto importante e siamo veramente felici. È chiaro che siamo anche coraggiosi. Però devo dire che è tutto molto misurato nel senso che avevamo già intravisto questa crescita del mercato negli ultimi sei-sette mesi e quindi questo ci ha dato poi la spinta per fare anche una cosa molto bella. Quindi investire ancora di più". E poi spiega: "Comunque il periodo buio è finito. Il periodo buio è finito, e si è protratto fino a marzo. Da aprile la gente è tornata al cinema. Il film "Super Mario Bros" è quello che ha dato ha dato in qualche maniera l'avvio, ed è continuato con titoli come 'Barbie', 'Oppenheimer' e la pellicola di Paola Cortellesi. Insomma abbiamo avuto coraggio ma siamo nel momento giusto".

Il cinema Notorious Cinemas Merlata Bloom è un macrocosmo composto da 10 sale, più di 100 metri di schermi, 1000 poltrone reclining home feeling e una serie di servizi bespoke, per il comfort degli spettatori. Coadiuvato dall’audio Dolby 7.1, un servizio food&berverage con ordine diretto in sala dalla propria poltrona attraverso qr code, a basi di ricarica wireless, a schienali e poggiapiedi comandabili elettronicamente.

Per Guglielmo Marchetti, Presidente di Notorious Cinemas, i cittadini di Milano e provincia avranno la possibilità "di vivere un’esperienza realmente immersiva. Notorious Cinemas - The Experience è ormai riconosciuto come circuito modello di qualità, comfort e tecnologia, il nuovo multisala di Merlata Bloom è lo stato dell’arte dell’esperienza cinematografica”.