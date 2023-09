Cinema, i giovani tornano in sala: guadare film è l'attività preferita nel tempo libero

Le iniziative che attirano il pubblico

Gli italiani riconoscono in iniziative come “Cinema in Festa” un incentivo per andare al cinema: l'opportunità di usufruire di biglietti a prezzo ridotto potrebbe aumentare significativamente l'interesse a frequentare le sale durante il periodo estivo. Si stima che tale impatto potrebbe ridurre del 24% la percentuale di coloro che non prevedono di andare al cinema, contribuendo anche a incrementare i fruitori regolari dal 3% al 13%. «I dati ci indicano che la sfida per i film italiani è comprendere e intercettare i gusti e le preferenze del pubblico e quindi devono costituire il punto di riferimento di tutta la filiera» ha commentato il direttore generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, Nicola Borrelli.