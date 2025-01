Capodanno da brividi al cinema con il "Nosferatu" di Robert Eggers

Bill Skarsgard, che interpreta il conte Orlok/Nosferatu, pur essendo abituato a ruoli di creature malvagie (era Pennywise in "It") ha detto in una intervista di non voler più affrontare un personaggio simile. "Quando avevamo finito, ero tipo ‘Non voglio mai più interpretare qualcosa di così malvagio di nuovo. Non voglio mai più mettermi addosso i prostetici'" ha detto.