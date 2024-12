Per De Sica ormai il film di Natale è una tradizione: "È il 22esimo e il 115esimo film in generale" dice: "Ne ho fatti tanti ma questo soprattutto è un ritorno, quando mi hanno detto se volevo fare il film di Natale mi sono precipitato, è stato come il richiamo della foresta, volevo tornare a fare un film per tutti, per le famiglie, che uscisse in sala, e credo sia venuta fuori una cosa divertente, logicamente non è come gli altri film dove abbiamo magari spinto a volte sul turpiloquio, perché non è più il caso di farli oggi, però fa molto ridere".

E sul futuro del cinema aggiunge: "Spero di restare ancora qualche anno al cinema e sono convinto che in questo momento la commedia soffra per via delle piattaforme e tv che sono piene di film di genere. Ma se la commedia è fatta bene, questa può essere una strada buona per far tornare la gente in sala. Il sottotitolo - continua De Sica - potrebbe essere Poveracci a Cortina. Lillo è infatti un cantante dimenticato e io uno che vorrebbe fare la vita che non può fare, anche Isabella è un po' così, una fallita".