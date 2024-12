"Vacanze di Natale '90" torna al cinema in 4K

Gli anni 90 sono stati un decennio di cambiamenti culturali e iconici, un’epoca che ha segnato una generazione, tra pantaloni a vita alta e maglie over size, walkman, bomber e giacche di jeans. L’appuntamento con "Vacanze di Natale Days" permetterà di rivivere l’atmosfera e i sentimenti di quel periodo, riportando sul grande schermo un pezzo della cultura e dell’energia pop di quegli anni, capace di attraversare moda, musica, cinema ma anche l’intera società.

Un film che nel 1983 raccontava in maniera precisa una società italiana che, dopo i grigi anni 70, aveva trovato un nuovo spirito. Che spesso sfociava in cafoneria, ma per i Vanzina questo non era altro che lo spunto per creare gag e battute che sono entrate non solo nella storia del nostro cinema, ma spesso sono uscite dallo schermo per entrare nel linguaggio quotidiano. E' probabilmente questa la maggiore differenza tra il primo "Vacanze di Natale" e tutti quelli che sono venuti dopo dando vita al fenomeno tutto anni 90 dei Cinepanettoni.