Nomination dei Bafta: "Nomadland" e "Rocks" sono i film da battere

Sono state svelate online le nomination per i Bafta 2021 , i premi assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts. I film da battere sono "Nomadland" e "Rocks" che guidano la lista con sette candidature a testa. Dietro di loro, ne hanno ottenute sei "The Father", "Mank", "Minari" e "Promising Young Woman". Quattro donne si contendono il premio per la miglior regia fra cui Chloe Zhao , già vincitrice ai Golden Globe . C'è anche un pizzico d'Italia: Mark Coulier è nominato nella categoria trucco e acconciature per "Pinocchio" di Garrone.

Dopo le polemiche dell'anno scorso, una serie di modifiche interne all'Academy britannica hanno portato una diversa impronta nelle candidature, più nel segno della pluralità e diversità. Ci sono ad esempio quattro donne nella categoria per la migliore regia e 15 dei 24 fra attori e attrici sono di colore oppure asiatici (nel 2020 erano stati tutti bianchi). I vincitori saranno proclamati l'11 aprile in una cerimonia senza pubblico.

La leggenda di Hollywood Anthony Hopkins è stata nominata per "The Father", in cui interpreta un uomo che scivola nella demenza. L'attrice di "Fargo" Frances McDormand è stata selezionata per il suo ruolo nell'acclamato road movie indipendente "Nomadland", da lei anche prodotto, in cui interpreta una donna nomade che si sposta nel West americano. La regista cinese del film, Chloe Zhao, è una delle quattro donne nella rosa dei sei candidati per il miglior premio alla regia. Le altre sono Shannon Murphy per "Babyteeth", la bosniaca Jasmila Zbanic per il film "Quo Vadis, Aida?" e la britannica Sarah Gavron per "Rocks".

La star di "Black Panther" Chadwick Boseman ha ricevuto una nomination postuma per la sua interpretazione come trombettista tormentato in "Ma Rainey's Black Bottom". Nominato anche nella categoria dei migliori attori Riz Ahmed per la sua interpretazione di un batterista che perde l'udito in "Sound Of Metal".





