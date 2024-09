Negli Stati Uniti "Nightmare" uscì il 9 novembre del 1984, mentre in Italia sarebbe arrivato solo nel 1985. Il successo trasformò Wes Craven, già autore di opere horror di culto come "L'ultima casa a sinistra" e "Le colline hanno gli occhi", in un autore dai forti connotati anche pop (che sarebbero stati poi confermati negli anni 90 dalla saga di "Scream"). Tutto merito di Freddy Krueger, l'assassino dal volto deturpato dalle ustioni e dal guanto con i rasoi che riesce a uccidere le sue vittime entrando nei loro sogni. Interpretato da Robert Englund, Freddy nel primo episodio della saga è ancora un cattivo fatto e finito, dove ancora non emerge lo sviluppato senso dell'umorismo che nei film successivi fece di lui un eroe al contrario, amato dal pubblico al punto che i fan facevano il tifo per lui e non per le vittime.