Al cinema Mia Goth è "Maxxxine", antieroina horror contro l'ipocrisia

"La satira che c'è in questi film è rivolta principalmente a chi ha delle visioni del mondo fatte solo di certezze, a volte totalmente assurde, anche su argomenti molto complessi. La mia sensazione è che ci sia sempre l'ipocrisia alla base di quel modo di pensare. Per questo mi sono divertito a rovesciare i punti di vista. Ad esempio in X gli anziani non sono dei puritani ma sono rabbiosi e invidiosi dei giovani e Maxine, il personaggio principale usa droga e fa sesso in modo molto libero. Il pubblico può magari giudicarla, ma il film non lo fa". Poi "far vedere che posto assurdo sia Hollywood con tutti i suoi artifici è parte del divertimento. Come capita quando prendi in giro qualcosa o qualcuno che si prende molto sul serio". Fondamentale per la trilogia è stata Mia Goth: "Sono un suo grande fan, e quando l'ho incontrata per la prima volta, lei non aveva idea che la volessi non solo per interpretare Maxine, ma anche Pearl. Quando gliel'ho proposto lei ha accettato la sfida, anche perché attraverso questi personaggi penso abbia sentito di poter dare loro qualcosa di molto personale. E' venuto tutto in maniera molto semplice e naturale con lei, come coinvolgerla nella scrittura". Da cineasta che ama ironizzare su chi è pieno di certezze, non manca materiale per Ti West nella campagna presidenziale americana: "E' tutto folle, e l'impressione è che sia solo una grande recita".