Nessun vaccino, nessun problema, almeno per i fan di Kanye West . Al terzo live del rapper per il lancio del suo nuovo album "Donda" , più volte annunciato e sempre rimandato, non sarà richiesto nemmeno il test rapido. Il concerto si terrà il 26 agosto allo stadio Soldier Field di Chicago, dove l'ex marito di Kim Kardashian ha fatto ricostruire la casa in cui ha abitato per anni con la madre, il cui nome dà il titolo al disco. Intanto l'artista ha fatto richiesta di cambio nome, presto si chiamerà solo "Ye".

Un taglio definitivo col passato e l'ennesima stranezza del rapper, spesso al centro di polemiche e sempre in prima linea quando si tratta di far parlare di sè. Stando a TMZ Kanye avrebbe già presentato i documenti legali a Los Angeles, chiedendo a un tribunale di attribuirgli il nuovo nome. Per tutti sarà semplicemente “Ye”, un soprannome che da molto tempo usa già con gli amici.

Dal canto suo il rapper ha già azzerato il suo vecchio profilo Instagram, aprendone uno nuovo con il nuovo nome e postando la riproduzione della facciata della sua casa dell'infanzia, la cui ricostruzione al centro del Soldier Field di Chicago, farà da scenografia domani per il suo concerto.

Un live che desterà sicuramente l'ennesima polemica. Per accedervi infatti non verrà richiesta nessuna vaccinazione e nessun test Covid negativo. Delle 63mila persone totali che lo stadio può contenere ne saranno ammesse fino a 38mila e la decisione è stata presa in accordo con le istituzioni del Chicago Park District, il cui portavoce Michele Lemons ha dichiarato: "La nostra città prende seriamente in considerazione la pandemia. La performance di Kanye West però è uno dei tanti esempi che mostrano che Chicago può essere aperta e sicura allo stesso tempo. Abbiamo lavorato con il Soldier Field sui protocolli di sicurezza COVID-19 mettendo in campo tutti gli opportuni sforzi di mitigazione".

West ha titolato il suo nuovo album in onore della sua defunta madre Donda, morta nel 2007 all'età di 58 anni a seguito di un intervento di mastoplastica additiva e addominoplastica.

La casa di 150 metri quadrati in cui Kanye ha vissuto con lei dopo il divorzio dei genitori avvenuto nel 1980 si trova in South Shore Drive. Di proprietà della madre fu poi venduta ed ebbe vari proprietari fino ad essere stata acquistata dal rapper l’anno scorso per 225 mila dollari.