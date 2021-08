Kanye West ascende al cielo in un nuovo ascolto pubblico ma l'album... ancora non c'è

Prima doveva essere il 23 luglio. Poi il 6 agosto. Ora la nuova data è l'8 agosto. " Donda ", il nuovo album di Kanye West è ancora una chimera. Ma intanto il rapper/producer più famoso del mondo continua a presentarlo, in nuovi eventi. L'ultimo è stato uno spettacolare ascolto, di fronte a migliaia di fan, allo stadio di Atlanta, durante il quale Kanye a un certo punto è asceso al cielo.

Parafrasando un modo di dire molto usato, si potrebbe affermare che in questo caso l'attesa dell'album è l'album stesso. Ormai si conoscono i featuring, che tra gli altri vedono i nomi di Pusha T, Travis Scott, The Weeknd, Kid Cudi e Jay-Z. Si conosce il numero delle tracce che compongono il disco (ben 24 stando ad iTunes), e molte delle stesse canzoni, fatte ascoltare negli eventi pubblici di Atlanta. Canzoni però che tra la prima session e la seconda in alcuni casi sono cambiate molto. E conoscendo Kanye nulla esclude possano cambiare ulteriormente.

Per il momento restano i due spettacolari eventi di pre-ascolto del disco al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il primo, che sembrava essere un normalissimo party di lancio di fronte a più di 40mila spettatori e che invece ha fatto decidere a Kanye di installare nello stesso stadio uno studio per rimaneggiare tutti i pezzi e rinviare così la pubblicazione; il secondo, con meno presenti ma ancora più spettacolare, con Kanye che a un certo punto è stato sollevato verso il cielo con dei cavi, il tutto ripreso e postato via social da Kim Kardashian.

