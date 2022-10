Nicole Kidman duetta con Luke Evans e il video diventa virale: per i fan è da Grammy

La performance sbalorditiva ha mostrato le abilità canore della star, premio Oscar per "The Hours", entusiasmando i fan, che a gran voce hanno chiesto la sua candidatura ai Grammy: "Vediamo una nuova carriera per Nicole", hanno scritto in molti.

"Grazie caro Luke Evans per avermi chiesto di far parte di questo duetto!" ha scritto la Kidman invitando tutti ad ascoltare "Say Something" dal suo splendido nuovo album "A Song For You".



I fan dell'icona australiana hanno coperto la loro beniamina di lodi e complimenti per il suo talento musicale.



In molti hanno chiesto che venga giudicata insieme alle grandi star dell'industria musicale: "È ora che Nicole Kidman riceva il suo Grammy!"

Altri le hanno suggerito di fare un album con il marito Keith Urban, noto cantante country.

Parlando in occasione dell'uscita del suo album il 4 novembre, Luke, 43 anni, ha rivelato che Nicole era "così grata" che lui le avesse chiesto di duettare per la canzone e ha descritto l'attrice come "un adorabile essere umano pieno di gentilezza, umiltà e calore".

Ha poi raccontato come la performance sia nata dopo una serata passata insieme a casa sua a Sydney. I due si sono conosciuti sul set della miniserie di Hulu "Nine Perfect Strangers": "Quando abbiamo terminato le riprese, una sera abbiamo cenato a casa di Nicole e Keith a Sydney. Dopo la cena, Nicole ha detto: Bene, tu canti, Keith suona il piano. Suonerà qualsiasi cosa, basta dirgli la canzone. (...) Io ho cantato Make You Feel My Love di Adele. Sapevo che Nicole amava cantare, quindi si è unita a noi".

Luke ha poi aggiunto che quando si stava preparando a registrare la sua cover di "Say Something" per il suo album, si è reso conto che Nicole sarebbe stata la perfetta compagna di canto, e quando gliel'ha chiesto, lei ha detto subito di sì.

"Avevo già quella canzone in testa perché sapevo che si sarebbe adattata molto bene a entrambe le nostre voci. Sapevo che si sarebbero amalgamati perfettamente, quindi ho inviato loro la traccia e Nicole l'ha subito adorata.

"È andata in studio di registrazione con Keith a Nashville e ha registrato la sua parte della canzone. Ho un piccolo video della sua registrazione nella cabina. Penso che le sia piaciuto molto".



Non è la prima volta che Nicole si cimenta col canto però. Lo ha fatto nel ruolo di Satine in "Moulin Rouge!" di Baz Luhrmann, aggiudicandosi una candidatura agli Oscar e scalato le classifiche nel 2001 quando ha duettato con Robbie Williams nel brano, reso celebre da Nancy e Frank Sinatra, "Something Stupid". C'è del vero talento in lei.