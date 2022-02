Nicole Kidman "bellissima" a pancia scoperta sulla cover di Vanity Fair, ma i fan l'accusano di fotoritocco

Lo scatto di Nicole Kidman , 54 anni, non convince molti dei suoi fan, che, tra commenti e frecciatine, si dicono indignati per l'outfit inadeguato a una attrice affermata come lei e l'accusano di essersi sottoposta a fotoritocco.

"Lei è sempre splendida, ma questo è davvero trash!", scrivono su Instagram in molti: "Sembra un dipinto...". E ancora: "E' un'attrice affermata con una nomination all'Oscar, perché l'hanno conciata come una collegiale", commentano altri, dicendosi scioccati che una star come lei abbia accettato di posare con un outfit così inadeguato. "Sembra che abbiano incollato il suo viso sul corpo di qualcun altro... che tristezza, non la riconosco", affermano delusi alcuni follower che sopttolineano come sia la pancia, sia gambe e piedi siano evidentemente ritoccati col computer.

Con lei, a posare sulle altre cover di questa edizione speciale di Vanity Fair, che celebra le star riconosciute per aver infranto i confini di Hollywood, anche Idris Elba, Penelope Cruz, Kristen Stewart, Benedict Cumberbatch, Simu Liu, Andrew Garfield e Michaela Jaé Rodriguez.

Nell'intervista all'interno del magazine, la candidata all'Oscar per il ruolo di Lucille Ball nel film "A proposito dei Ricardo", che si è aggiudicata anche il Golden Globe alla miglior attrice in un film drammatico, ha spiegato come dopo 40 anni di recitazione, il suo approccio a nuovi personaggi è quello di chi è appena uscito dalla lezione di teatro. Un modo come un altro per dire che, anche a 54 anni, lei, l'immensa Nicole Kidman, si sente sempre una ragazzina... A cui tutto è concesso.