Nicolas Cage, ufficiale il divorzio dopo le nozze durate 4 giorni

Ma non è tutto. Pare che Nicolas abbia scoperto solo in seguito al matrimonio che la donna avesse dei precedenti penali: è finita in manette per ben due volte a Los Angeles, nel 2008 e 2011, ed è stata sottoposta a un programma di disintossicazione da alcol e droga.

Così alla fine il giudice Clark County ha accolto la richiesta di Cage, che è avrebbe pronunciato il famoso sì "senza la capacità di comprendere le conseguenze della sua azione".