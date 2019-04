L'annullamento, dopo soli 4 giorni, delle nozze lampo di Nicolas Cage con la make-up artist Erika Koike, ha lasciato strascichi inaspettati per l'attore, che si era dichiarato troppo ubriaco per capire cosa stesse facendo il giorno del "sì". L'ex moglie infatti è passata all'attacco e chiede adesso un risarcimento economico per i "danni" che la sua relazione e il conseguente matrimonio con l'attore avrebbero causato alla sua reputazione...