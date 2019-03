Nicolas Cage chiede l'annullamento delle nozze dopo appena quattro giorni

Matrimonio lampo per Nicolas Cage, che ha chiesto l'annulamento delle nozze con la makeup artist Erika Koike dopo appena quattro giorni di vita coniugale. La coppia, dopo meno di un anno di frequentazione, si era sposata il 23 marzo a Las Vegas in fretta e furia, solo qualche ora dopo aver ottenuto la licenza matrimoniale. Nel caso non dovesse ottenere l'annullamento, l'attore ha già pronte le carte per il divorzio.