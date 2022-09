Niccolò Fabi può "Andare oltre": all'Arena di Verona per rileggere 25 anni di carriera

Niccolò Fabi torna con "Andare oltre".

Un brano intimo e inteso che fa da preludio al concerto all' Arena di Verona in programma il 2 ottobre. "Andare oltre" è una commovente canzone d’amore che segna musicalmente il primo incontro ufficiale tra il cantautore romano e il Maestro Enrico Melozzi , con la sua Orchestra Notturna Clandestina di 35 elementi. La stessa orchestra che lo accompagnerà nel concerto veronese in cui Niccolò Fabi celebrerà 25 anni di carriera, dando nuova veste ad alcune canzoni del suo repertorio, donando così a sé stesso e al suo pubblico un’esperienza inedita.