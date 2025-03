New Conversation - Vicenza Jazz, da Marc Ribot ai Kronos Quartet per la 29esima edizione

Saranno tra i protagonisti del cartellone 2025 il trombettista americano Ralph Alessi, cui si aggiungono due esponenti di spicco della scena avant-gard, il chitarrista francese Marc Ducret e il batterista americano Jim Black. Un’intera serata dedicata al piano solo con l’esibizione di Shai Maestro, seguita da quella del virtuoso Sullivan Fortner fresco di Grammy. E poi ancora: l’estrema versatilità del chitarrista americano Marc Ribot a Vicenza Jazz in una doppia versione, in solo e poi insieme alla chitarrista Ava Mendoza di origini boliviane ma pienamente inserita nella scena di Brooklyn, protagonista al festival anche per la sua partecipazione al grande progetto speciale di questa edizione: il concerto In The Name of Rosa Parks. A celebrare l’icona dei diritti civili, Rosa Louise Parks, a 20 anni dalla sua scomparsa e a 70 anni dal gesto che la rese famosa in tutto il mondo saranno il bassista, polistrumentista, compositore e poeta americano William Parker con la formazione Circular Pyramid, che oltre alla Mendoza prevede Hamid Drake, e la partecipazione speciale, nel ruolo di voce recitante, di Celeste Dalla Porta, protagonista dell’ultimo film di Paolo Sorrentino, "Parthenope".