Nesli: "Vengo in pace contro la violenza dei social"

"VENGO IN PACE CONTRO LA VIOLENZA DEI SOCIAL" - Il titolo "Vengo in pace" nasce dall'esigenza di opporsi "alla violenza verbale. Ai tempi dei social è più facile e immediata, ha creato nuove patologie". Uno strumento che, come ammette lui stesso, ha fatto un po' fatica all'inizio a padroneggiare: "Ci metto un po' a metabolizzare le novità, non sono uno che si butta. Sono stato uno degli ultimi a sbarcare sui social. Però hanno il grande merito di metterti in contatto diretto con il tuo pubblico, farti capire chi ti ascolta"



"NON MI SENTO RAPPRESENTATO DALLE CLASSIFICHE STREAMING" - Come i social, anche la fruizione della musica streaming è un fenomeno a cui sta prestando attenzione perché "artisticamente sono nato a cavallo tra l'era analogica del cd fisico e quella liquida dello streaming. Non mi sento rappresentato dalle classifiche streaming. Uno come me magari vende più fisico che streammato. Sono anche due modi di ascoltare musica totalmente differenti e secondo me questa differenza andrebbe marcata anche nelle classifiche".



Il 21 marzo, il giorno prima dell'uscita del disco, Nesli parte in tour da Roma, prima di toccare Bolzano (26 marzo), Firenze (28 marzo), Bologna (29 marzo), Torino (31 marzo), Napoli (4 aprile), Bari (5 aprile), Catania (6 aprile) e Milano (11 aprile). "Siamo in controtendenza ma sarà bello vedere la reazione della gente di fronte a canzoni che non conoscono. E' una sfida anche per me come artista. Poi da maggio partiremo con l'estivo nelle piazze. Replico l'eaperienza dell'anno scorso, è tosto ma anche entusiasmante" conclude.