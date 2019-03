Achille Lauro annuncia il suo nuovo album "1969", e lo fa di persona

Il 12 aprile arriverà il nuovo album di Achille Lauro, intitolato "1969". E' stato lo stesso rapper romano ad annunciare il quinto lavoro in un comunicato stampa scritto di suo pugno, condividendo anche la copertina: "Da quando è finito Sanremo mi sono chiuso in studio, 20 ore al giorno ad immergermi in questo nuovo progetto che il 12 aprile sarà fuori ovunque, vi presento '1969'".