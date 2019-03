Achille Lauro svuota Instagram e annuncia "la fine"

Achille Lauro ha sorpreso i suoi follower, svuotando completamente il profilo Instagram. Un'azione coraggiosa per il cantante, che ha ha deciso di voltare pagina dopo le polemiche e gli eccessi, per ripartire dal disco in uscita ad aprile. Dopo aver fatto piazza pulita, Lauro ha pubblicato un video in cui recita una poesia enigmatica e dai toni inquietanti. Ad inframezzare i versi alcune citazioni tratte dalla Bibbia e dalla Divina Commedia che hanno come tema la Genesi.