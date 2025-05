Neruda tra amore e dittatura, all'Elfo Puccini di Milano la "prima luce" del poeta cileno

Nei due episodi narrati nel suo allestimento, Elio De Capitani racconta con i suoi attori un personaggio che ha lasciato il segno nel mondo intero, e in Italia in particolare, con la sua arte, le sue poesie, la sua voce. In una vita vissuta tra l'amore di Matilde Urrutia, cantante cilena che diventa la sua terza moglie e che lo accompagna per oltre due decenni, e la persecuzione di una voce libera che non si rassegna a piegarsi alla dittatura. E' proprio al tempo del decreto di esilio dall'Italia, notificato durante il suo soggiorno a Napoli, che ha inizio la storia d'amore tra Pablo e Matilde. Un esilio che viene subito sospeso per l'affettuoso clamore di artisti e intellettuali che non vogliono lasciar andar via il poeta sudamericano: in tanti si presentano alla stazione di Napoli, da dove è prevista la partenza di Neruda, che dovrebbe essere estradato verso la Svizzera, impedendone di fatto l'allontanamento.