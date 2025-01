All'Elfo Puccini impazzano "I parenti terribili"

Nel suo viaggio dentro le disfunzioni della famiglia borghese, Dini giunge forse con Cocteau all’acme del suo percorso, introducendo fra l’altro un tema in più - quello sul complesso edipico che divora madre e figlio -, e riuscendo a compiere l’impresa più difficile: far riflettere, ridere (qui si ride tantissimo) e commuovere in un’ora e quarantacinque minuti di spettacolo senza respiro, in cui grida, sussurri e segreti (più o meno taciuti) suscitano reazioni sonore in platea. “I parenti terribili” dell’Elfo Puccini è uno degli spettacoli più riusciti di questa prima parte di stagione teatrale (la sua tournée proseguirà con molte altre date: dal 14 al 19 gennaio è al teatro Quirino di Roma).