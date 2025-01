Tornano Nerissima Serpe, Papa V e Fritu con il secondo capitolo di “Mafia Slime”: rap per la nuova generazione

Il ritorno discografico sarà accompagnato dal Mafia Slime Live Tour, che porterà il trio sui palchi di tutta Italia. Il primo appuntamento, previsto per il 30 marzo all’Alcatraz di Milano, è andato sold out in pochi minuti, è ha spinto l’organizzazione ad aggiungere una nuova data nello stesso posto per il 31. La partenza è fissata invece per il 17 dello stesso mese al Viper di Firenze, per poi passare dal Duel di Napoli il 20 marzo, doppia data al Hall di Padova prevista per il 23 e 24 e successivo live all'Atlantico di Roma il 26 marzo.