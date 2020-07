Nel nuovo video di Takagi & Ketra Elodie è come Lorena Forteza: ed è un vero... "Ciclone"

LEGGI ANCHE: Estate 2020, la musica è cambiata, ma i tormentoni restano: in pole le hit di Irama e Ghali

Un video decisamente riuscito e divertente, firmato dagli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia). Il cast vede anche le ballerine Lorella Boccia, Giulia Pasuelli e Federica Panzeri, impegnate con Elodie in una serie di passi di flamenco che rievocano l’atmosfera della pellicola originale. Valentina Ottaviani invece interpreta Selvaggia, che nel film aveva il volto di Barbara Enrichi.

La scena viene citata quasi alla lettera, compresa la sequenza finale dello schianto in motorino, con la differenza ad andare a sbattere invece di Pieraccioni sono proprio Takagi & Ketra. “È arrivato quel momento dell’anno in cui c’è voglia di un po’ di leggerezza e di ballare per celebrare la vita - hanno commentato i due produttori -. Quest’anno ancora più degli altri. 'Ciclone' è una canzone nata per cercare di portare una bella dose di energia positiva. L’abbiamo scritta insieme a Davide Petrella, Federica Abbate e Miki La Sensa e siamo felici che con noi ci siano Elodie, una delle voci più cool del pop italiano, Mariah artista di Miami, astro nascente della musica che abbiamo avuto modo di conoscere prima ancora di collaborare, e i leggendari Gipsy Kings che sognavamo di coinvolgere nel brano".

In quanto alla scelta del video hanno spiegato che il film di Pieraccioni "sembrava perfetto per rappresentare la canzone: un mix di atmosfere anni 90, di tradizione italiana e spagnola, con i temi del flamenco, dell’amore, del ballo e con una gustosissima sorpresa finale per cui ringraziamo molto Leonardo Pieraccioni!”. Il brano e il video hanno tutte le carte in regola per essere l'ennesimo successo del duo che finora ha raccolto oltre 100 dischi di platino tra singoli e produzioni, oltre 200 milioni di stream e più di 550 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube.

