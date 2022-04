Nel "Jesus Christ Superstar" toccante duetto contro la guerra: il mezzo soprano ucraino canta con il soprano russo

Dal mondo dell'arte e dello spettacolo arriva l'ennesimo messaggio di pace contro la guerra in Ucraina.

Al Sistina di Roma ha debuttato la nuova versione di "Jesus Christ Superstar" , l'opera firmata da Massimo Romeo Piparo , e sul palco il mezzo soprano ucraino Sofiia Chaika e il soprano russo Anna Koshkina hanno duettato in uno dei brani cult del musical, "Could we start again, please?" con le rispettive bandiere nazionali sulle spalle.