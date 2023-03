Nek si traveste da Batman per i bambini dell'ospedale Gaslini di Genova

Il cantante si è trasformato in supereroe per fare una sorpresa ai piccoli pazienti

Nek: "Un Batman sgangherato" Nek e Mattia Villardita sono legati da un'amicizia nata al "Maurizio Costanzo Show", come ha ricordato il cantante su Instagram: "Ci siamo riusciti io e il mio amico Spiderman (Mattia Villardita), un vero angelo caduto dal cielo. Ce lo siamo promessi quando abbiamo fatto la nostra conoscenza al Costanzo Show di pochi mesi fa. 'Dobbiamo fare una cosa insieme' e ce l’abbiamo fatta. Grazie Mattia per aver accolto al tuo fianco questo Batman un po’ sgangherato che però ti ammira profondamente per la missione che compi ogni volta che puoi, dedicando il tuo tempo a chi soffre. Ah dimenticavo: non solo Batman ti vuole un gran bene. Anch'io, davvero tanto".

Il supereroe della Liguria Nata quasi come un gioco, ora la missione dell'Uomo Ragno della Liguria è diventata un lavoro impegnativo. Mattia Villardita, grazie al suo cuore d'oro è stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana ed è stato ricevuto dal Papa. Ma, come dice il suo idolo, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per questo risponde a tutte le chiamate di aiuto che può, coinvolgendo nelle sue imprese anche personaggi famosi.