Classe 1980 nato a Luzhou, Sichuan, Cina, Jiaozi è il classico regista che si è fatto da solo. Cresciuto in una famiglia povera si è laureato in farmacia ma non ha mai praticato e non ha mai fatto studi specifici per imparare il mestiere del regista e dello sceneggiatore, mestiere che ha invece appreso da autodidatta guardando vide e tutorial online gratuiti. I soldi sono sempre stati un grosso problema soprattutto dopo la morte del padre, quando è rimasto con la madre, senza lavoro per tre anni, vivendo con poco più di 130 dollari di pensione al mese. Poi dal 2009 la ruota della fortuna ha cominciato a girare anche per lui e grazie al prestigioso premio speciale della giuria per i cortometraggi del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, ha ottenuto i finanziamenti per "Ne Zha" nel 2015, e quando il film è uscito nel 2019 ha ottenuto un incredibile successo in Cina.