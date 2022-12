Capodanno al cinema, ecco quali sono i cinque film che sfidano "Avatar 2"

Ecco quali sono le pellicole che tentano il sorpasso anche se devono vedersela con un "nemico" come "La via dell'acqua" di James Cameron, che in 14 giorni ha incassato oltre un miliardo di dollari worldwide (in Italia oltre 22 milioni di euro al 27 dicembre), diventando il film che più rapidamente quest'anno ha superato l'ambito traguardo del box office.

Ecco quali sono i film in pista:



"Charlotte M. - Flamingo Party" di Emanuele Pisano con Charlotte M., Alisa Ferri, Eleonora Trevisani, Gabriele Rizzoli, Veronica Gaggero.

L'amatissima protagonista delle fantasie delle adolescenti di adesso si chiama Charlotte e affronta con coraggio i turbamenti della sua eta'. Le dàmanforte l'amica del cuore Sofia che ingaggia in un'impresa tutt'altro che facile: organizzare un ballo di beneficenza per trovare i soldi con cui salvare una comunità di fenicotteri che hanno nidificato vicino alla fattoria di sua nonna. Peccato che a guastare la festa ci sia il nuovo ragazzo arrivato a scuola che piace a troppe e rischia di far rompere un'amicizia: appuntamento obbligato per squadre di teenager.

"I migliori giorni" di e con Massimiliano Bruno e Edoardo Leo e con Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini, Stefano Fresi.

E' il film che potrebbe allargare la sfida del box office e riunisce insieme due talenti della nuova commedia. Il modello è quello del vecchio cinema a episodi equamente divisi tra i due neo-divi. Storie diverse per quattro festività dell'anno Natale, Capodanno, San Valentino e l'8 marzo. Ogni volta pero' una punta acre di veleno rischia di mandare a monte buoni sentimenti e buoni propositi.

"Tre di troppo" di e con Fabio De Luigi e con Virginia Raffaele, Barbara Chichiarelli, Renato Marchetti.

Secondo molti la miglior commedia dell'anno, adatta alla grande platea delle famiglie, ma pensata per far sorridere soprattutto i grandi. Marco e Giulia sono infatti la teorica "coppia perfetta" che vive felice proprio perché non deve dividersi con figli che sembrano non interessare a nessuno dei due. Finché, per una serie di rocambolesche circostanze, la casa si popola di tre marmocchi in cerca di genitori. Questione: si fa prima a trovare una via d'uscita per liberarsene o accettare un destino mai concepito prima? Si ride e il mix dei due protagonisti è sorprendente.

Escono anche due cartoon per i più piccini a Capodanno: "Yakari, un viaggio spettacolare" di Xavier Giacometti, e Toby Genkel con protagonisti un piccolo Sioux e un mustang indomabile e "L'ispettore ottozampe e il mistero dei misteri", impeccabile giallo classico dello specialista spagnolo Julio Soto Gurpide.