Natalie Imbruglia diventa mamma per la prima volta a 44 anni 

"Benvenuto al mondo Max Valentine Imbruglia. Il mio cuore sta bruciando". Natalie Imbruglia è diventata mamma per la prima volta a 44 anni e ha annunciato la nascita del suo primo bambino su Instagram, allegando la foto della manina del neonato. Lo scorso luglio aveva informato i fan di essere in dolce attesa. La Imbruglia è rimasta incinta utilizzando la fecondazione in vitro.