Natalie Imbruglia, complimenti dei fan per un selfie sui social: "Sei uguale a 22 anni fa"

Chi non ricorda il video di "Torn" , con cui Natalie Imbruglia raccolse un successo planetario nel 1997 (anche grazie al suo sex appeal)? La cantante australiana ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae mentre beve un succo verde. Nonostante siano passati 22 anni, la popstar che ora ha 43 anni è in piena forma. E i fan hanno reagito alla foto rimpiendola di complimenti. Qualcuno ha scritto: "Sembra che non sia passato neanche un giorno".

La cantante appare sempre come la ragazza della porta accanto e sfoggia un viso giovanile in un bar della sua città, Melbourne. "Giuro, non invecchi mai! Sei eternamente bella", ha scritto un fan sui social. Mentre un altro ha aggiunto: "Ommioddio sei incredibile, così giovane e senza tempo".



La popstar aveva recentemente svelato in un'intervista a Sporteluxe le sue sessioni di yoga regolare e una disciplina alimentare: "Una dieta pulita fa miracoli per la mia pelle. Mangio un sacco di verdure verdi", E aveva spiegato che l'importante è l'equilibrio tra il proprio esterno ed interno: "Credo che si altrettanto importante prendersi cura del proprio benessere generale".