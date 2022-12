Natale 2022, da Bocelli ai Backstreet Boys ecco i dischi da mettere sotto l'albero

Regina incontrastata del Natale è ormai da anni Mariah Carey con la sua "All I want for Christmas is you" (incassa ogni 12 mesi 2,5 milioni di euro), seguita da Michael Bublé (il suo album Christmas del 2011 è rientrato in top ten), ma a dicembre è sempre un fiorire di vecchie e nuove canzoni. Da Andrea Bocelli ai Backstreet Boys , l'immancabile Mina e per i più piccoli anche Cristina D'Avena ....

Quest'anno ad aggiungere un po' di argento e oro alle ghirlande musicali ci hanno pensato prima di tutti i Backstreet Boys. L'ex boyband anni Novanta ha pubblicato il suo primo album natalizio dal titolo "A very Backstreet Christmas", uscito già ad ottobre, con 15 classici (Last Christmas, White Christmas, Silent Night e Have Yourself A Merry Little Christmas) e tre inediti: Christmas In New York, Together e Happy Days.

Primo album natalizio anche per Alicia Keys con "Santa Baby" e anche per la superstar dell'r&b raccolta di classici natalizi. Joss Stone realizza il suo sogno di anni con "Merry Christmas, Love", ispirato dalla musica di artisti come Frank Sinatra, Nat King Cole, Bing Crosby e Michael Bublè, con quattordici classici tra i quali non mancano Winter Wonderland, Let It Snow, Jingle Bells, Silent Night (oltre a due brani inediti If You Believe e Bring On Christmas Day).

Norah Jones, invece, ha ripubblicato I Dream Of Christmas (Deluxe), edizione ampliata di 24 tracce dell'album natalizio 2021. L'edizione deluxe contiene 11 canzoni aggiuntive, tra cui una nuovissima registrazione in studio di Have Yourself A Merry Little Christmas.

Natale è anche e soprattutto famiglia. Questo deve aver pensato Andrea Bocelli che ha chiamato accanto a se' i figli Matteo e Virginia per "A Family Christmas", che sta sbaragliando le classifiche di tutto il mondo. Canti tradizionali reinterpretati e due brani inediti, tra cui il singolo The Greatest Gift che ha lanciato il progetto.

In Italia ci ha pensato anche Alexia ha portare un po' di magia con "My Xmas", con dieci canzoni natalizie in versione inglese, rivisitate in un progetto che spazia tra anni '60, '70 e '80 (da Stevie Wonder a Darlene Love da Brenda Lee a Tom Petty). Francesco Gabbani ha preferito concentrarsi su un solo singolo "Natale tanto vale", brano natalizio ma dal sapore malinconico, per raccontare "the dark side of Christmas". E Il Volo si è invece cimentato con la cover del brano "Happy Xmas (War is over)" di John Lennon e Yoko Ono, pubblicato nel 1971 per lanciare un messaggio di pace contro la Guerra del Vietnam e quanto mai attuale anche oggi.

Ma non ci sono solo atmosfere ovattate e campanelle di sottofondo: Natale è periodo di nuove uscite e cofanetti deluxe. Tra gli appuntamenti fissi di questo periodo c'è quello con Mina che stavolta reinterpreta 18 canzoni dei Beatles in "The Beatles Songbook". Francesco Guccini torna a cantare a 10 anni di distanza dall'ultimo album in studio con Canzoni da Intorto, ma anche con la riedizione in cofanetto a edizione limitata e rimasterizzata, a 50 anni dall'uscita, di "Radici" considerato il suo album capolavoro. Immancabile anche Vasco con Vasco Live - Roma Circo Massimo, registrazione del concerto a Roma dell'estate scorsa. Bruce Springsteen ha dato alle stampe il suo 21/o album "Only the Strong Survive", con 15 cover di storici brani soul. Tra i repack, l'album Targa Tenco "Noi, Loro, Gli altri Deluxe" di Marracash, che oltre al nuovo singolo "Importante" contiene la versione live dei brani registrati durante il "Persone Tour", e il producer Sick Luke con la nuova versione dell'album manifesto X2.

Per i più piccoli, o per i nostalgici, Cristina D'Avena ha pubblicato 40 - Il sogno continua, cofanetto per celebrare i 40 anni di carriera che nella versione deluxe propone 100 brani, tra cui anche un inedito di Natale firmato da Niccolò Agliardi e Bungaro. Tra le nuove uscite, già in testa alla classifica, i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News.