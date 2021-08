Nas, da Eminem a Lauryn Hill per dare un seguito al suo album da Grammy

Con "King's Disease", dopo 14 nomination è riuscito a conquistare il primo Grammy della sua carriera, nella categoria migliore album rap. Adesso Nas torna con il seguito di quel disco, " King's Disease II ". Un lavoro che vede featuring di grande spessore come quelli di Eminem , Lauryn Hill e A Boogie Wit da Hoodie .

Un album che è arrivato sui servizi streaming quasi a sorpresa, con l'annuncio della sua uscita fatto solo una settimana prima. Esponente di spicco della scena classica del rap, Nas sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Certificata anche dalla sua capacità di muoversi con grande disinvoltura tra suoni classici e moderni.

Una dualità esplicitata anche nelle collaborazioni che impreziosiscono questo nuovo lavoro. Infatti accanto ad alcune leggende, come Eminem (che collabora per la prima volta con il collega newyorchese) e soprattutto Ms Lauryn Hill, che solitamente si spende con molta parsimonia, ci sono anche nomi della scena contemporanea, come YG, A Boogie Wit da Hoodie e BLXST.

