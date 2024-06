Naomi Watts e Billy Crudup si sposano per la seconda volta: ecco la cerimonia

L'attrice è mamma di due figli, ed è molto critica su come Hollywood gestisce la questione dell'avanzamento di età delle star: "Il nostro processo di invecchiamento è qualcosa con cui dobbiamo sentirci a nostro agio. Oltretutto alle donne viene chiesto di farlo più degli uomini. E Hollywood potrebbe fare di più e di meglio per permettere alle donne di invecchiare come normali esseri umani”. Naomi Watts aveva anche lanciato un marchio di bellezza per la menopausa con prodotti pensati per le donne che sperimentano quello che il marchio chiama "il cambiamento". "Dovrebbe essere un momento in cui ti senti rafforzata, perché tutte lo affronteremo prima o poi. Attraverso la narrazione giusta si possono cambiare le cose; è un argomento che da tempo necessita di un esame significativo e di innovazione, perché dovrebbe essere davvero un momento vibrante della propria vita, ma non viene percepito così. La menopausa non è la fine", ha detto l'attrice di "21 grammi".