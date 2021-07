"Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un altro film, in cui la protagonista rimane incinta di una Cadillac. Invecchi di colpo. Sicuro". Nanni Moretti , unico italiano in concorso a Cannes con il film " Tre piani ", polemizza sui social dopo la vittoria della Palma d'oro di Julia Ducournau con " Titane ".

Il regista romano ha infatti postato su Instagram una immagine che lo ritrae "invecchiato" e una didascalia ironica in cui manifesta tutta la sua delusione per non aver portato a casa l'ambita statuetta.

Se alla proiezione per la stampa la critica si è divisa sul suo film, c'è stata un'ovazione al termine della première per il pubblico: sono stati 11 i minuti di applausi, dimostrazione di grandissimo calore. Tutta la sala è scattata in piedi come omaggio al regista che ha ringraziato il cast e tutti i suoi collaboratori. Aveva accanto la sua "attrice feticcio" Margherita Buy, oltre a Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini. Ma non sono bastati per vincere...

