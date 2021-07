Cannes 74, Spike Lee dopo l'errore: "Devo fare le mie scuse a tutti"

Afp

"Devo fare le mie scuse a tutti: ai colleghi, al festival e anche agli artisti a cui batteva il cuore per il pasticcio che ho combinato". Lo ha detto Spike Lee, presidente della Giuria del festival di Cannes, dopo aver annunciato in anticipo la Palma d'oro al film Titane di Julia Ducournau. "Io adoro lo sport e quando finisce una partita la prima cosa che annunci è il risultato. Per questo sono andato troppo in fretta verso il finale", ha aggiunto.