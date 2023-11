Diari d'amore

Le due commedie parlano di coppie che vivono, sia pure diversamente, rapporti stanchi e appannati, sospese tra un presente di infelicità e un futuro senza certezze. Non succede quasi nulla. Tutto ciò che accade in scena è solo quello che queste persone si dicono. In "Dialogo", scritto da Natalia Ginzburg per la televisione, i protagonisti Marta e Francesco sono da soli (tutti gli altri personaggi, animali inclusi, sono evocati e non si vedranno mai) in una stanza da letto: parlano ininterrottamente e, poco alla volta, da quel fiume in piena delle loro parole si capisce che qualcosa di grave succederà. In "Fragola e panna", scritta nel 1966 ma realizzata come sceneggiato televisivo solo nel 1975, mai prima d'ora a teatro, la coppia è formata da Flaminia e Cesare, lei una rassegnata casalinga, lui narcisista sempre in giro per lavoro. In mezzo l'amante, una ragazza scombinata che ha alle spalle un matrimonio disastroso e un figlio piccolo, fuggita di casa con una valigia che non si chiude. La sua allegria è rimasta in un gelato di fragola e panna ormai lontano nel tempo.