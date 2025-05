In occasione dell’edizione 2025, inoltre Nameless Festival ha anche annunciato la collaborazione con l’artista Giulia Maglionico, da cui nasce “LOVE Can Do IT!”, un’opera d’arte che parla con il cuore, e ha lanciato l’hashtag #stopviolenceagainstwomen. Con questa iniziativa, che gode del patrocinio di FPI – Federazione Pugilistica Italiana, l’evento si schiera contro la violenza e la discriminazione e lancia, insieme a Giulia Maglionico, un forte messaggio, ricordando che la musica, la creatività e il senso di comunità possono unire nella lotta per l’inclusione e contro ogni forma di violenza. Le magliette con l’artwork verranno prodotte in edizione limitata e regalate durante il Festival.