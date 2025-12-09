Figura di spicco della musica dance attuale, ha battuto record mondiali e conquistato i primi posti delle principali classifiche musicali. Ha totalizzato oltre 56 miliardi di stream nella sua carriera, diventando la punta di diamante del roster di Sony Music e uno degli artisti più visti su YouTube. Ha collaborato con artisti di fama mondiale tra cui Frank Ocean, Pharrell Williams, Rihanna, The Weeknd e Travis Scott, solo per citarne alcuni. Il suo lavoro gli è valso numerosi premi e nomination musicali, tra cui 14 nomination agli MTV VMA e 2 vittorie, 5 nomination ai Grammy e una vittoria ai Grammy Award 2013 nella categoria “Best Music Video” per “We Found Love”.