Myung-Whun Chung è il nuovo direttore musicale del Teatro alla Scala

"Reputiamo che sia una buona cosa decidere un anno e mezzo prima perché le stagioni vanno preparate. In un sistema complesso in cui devi scegliere l'opera, il direttore, il regista, i cantanti vanno preparati con tempo. Pensiamo che sia stato giusto prendere questa decisione oggi": così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato la nomina di Myung-Whun Chung come prossimo direttore musicale della Scala. "Sarà dall'inizio del 2027. Il sovrintendente", ha spiegato Sala a margine della 24/a esposizione internazionale di Triennale Milano, "ha proposto questo nome e, al di là del fatto che è un suo diritto e dovere di scegliere il direttore musicale, ha spiegato le ragioni della sua scelta. Non voglio sostituirmi, quello che posso dire è che il Consiglio all'unanimità ha appoggiato la scelta del sovrintendente".