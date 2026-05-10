Si è tenuto al Colosseo il concerto italiano dello spettacolo Marvels of Saudi Orchestra. Eseguito dall'orchestra nazionale saudita insieme a musicisti italiani, con la direzione del maestro Marcello Rota, l'evento, che unisce repertorio locale e internazionale, include anche una selezione di arti performative tradizionali saudite tra cui Ardah Wadi Al Dawasir, A Khatwa e Yanbaawi. Un insieme di musica, movimento e poesia al quale ha preso parte anche Andrea Bocelli.
Un ponte fra culture
L'evento, si legge in un comunicato, si presenta come "piattaforma di scambio culturale tra Arabia Saudita e pubblico internazionale". La tappa di Roma, "capitale della tradizione artistica e musicale europea, assume un valore particolare, confermando il ruolo della musica come linguaggio condiviso capace di favorire il dialogo tra culture".
Il tour mondiale
L'iniziativa è patrocinata dal ministro della Cultura saudita e presidente della Saudi Music Commission, Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud. Quella di Roma è l'undicesima tappa: nei mesi scorsi lo spettacolo è arrivato a Parigi, Città del Messico, New York, Londra e Tokyo, Riad, Sydney e Al Ula.
Lo scopo
"Questa tappa rappresenta un'opportunità per condividere l'arte saudita e sviluppare un dialogo creativo con talenti internazionali", ha dichiarato Paul Pacifico, amministratore delegato della Music Commission. L'appuntamento di Roma conferma l'impegno della Commissione "nel sostenere i talenti sauditi e promuovere la collaborazione culturale a livello globale".