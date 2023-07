Andrea Bocelli conteso dalle sorelle Kardashian: "Lusingato che amiate la mia voce"

Kim Kardashian: "Andrea Bocelli il mio artista preferito"

E' stata Kim Kardashian a tirare in ballo il tenore sottolineando come la sorella non perda occasione per imitarla. "Mi sono sposata in Italia. Devo dire che mi hai copiata sposandoti in Italia? Chi si è esibito al mio matrimonio? Andrea Bocelli. Chi si è esibito al matrimonio di Kourtney? Andrea Bocelli. Mi hai rubato il paese del mio matrimonio e l'interprete del matrimonio" dice Kim Kardashian nella puntata. Sottolineando: "Andrea Bocelli è il mio cantante uomo preferito di sempre".