I Muse rompono il silenzio con "Unravelling"

I Muse tornano con un nuovo singolo dal titolo "Unravelling", primo brano inedito dal 2022, anno dell’uscita dell’album "Will Of The People", che ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche album in Uk. I teaser del brano hanno acceso una forte speculazione online, prima che la band lo presentasse live durante un concerto intimo alla House of Culture di Helsinki.