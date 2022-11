Elisa e i Muse in un duetto da brividi, ecco "Ghosts" il loro nuovo singolo insieme

E' uscito infatti il nuovo singolo che vede Matt Bellamy unire la sua potente voce con quella avvolgente dell'artista italiana in "Ghosts (how I move on)" , versione speciale ed esclusiva del brano più emozionante dall'ultimo album del gruppo britannico "Will of the people". L'annuncio della "sorpresona" lo ha dato la stessa musicista di Monfalcone sui social con un lungo post e uno scatto che la immortala insieme al frontman della band di Teignmouth: "Sono entusiasta e molto orgogliosa di poter cantare in “Ghosts”, il nuovo singolo dei Muse", scrive la cantante.

Per la prima volta la band vincitrice di Grammy Award e Brit Award pubblica un singolo con un'artista italiana, tra le più importanti e apprezzate. Costruito sul suono del solo pianoforte il brano mette in evidenza le indiscusse doti canore dei due musicisti, che condividono la stessa visione artistica e la stessa passione per la musica.

"Ho avuto l'occasione, e la fortuna, di incontrare i Muse nei primi anni 2000, ad un festival italiano al quale partecipavamo entrambi, ed è stato incredibile perché io li ascolto da sempre", così racconta Elisa nel post su Instagram: "Absolution, il loro mio disco preferito, è un album che ha lasciato un segno profondo in me; quelle canzoni le ho ascoltate e riascoltate, fino a farle diventare la colonna sonora di un periodo importante della mia vita. Per questo trovo ancora più stimolante questa collaborazione: per il bellissimo intreccio tra la mia storia personale con loro e il grande valore artistico della band, fatta di eccezionali performer. Matt Bellamy ha un talento straordinario, ha portato il rock nel mainstream con un mix originalissimo (presente sin dai primi dischi), capace di mescolare la musica classica del pianoforte e delle melodie della sua voce con un rock super energico che trova nei live la sua massima espressione".

Matt Bellamy ha dichiarato: "Abbiamo sempre pensato che questa canzone sarebbe stata perfetta per una potente voce femminile. Siamo entusiasti che Elisa sia la prima di una serie di collaborazioni future che i nostri fan ascolteranno".

La canzone parla delle persone amate che il Covid ha portato via e di cui rimangono i "fantasmi" del titolo. "How I move on" è la dolorosa domanda su come lasciarli alle spalle per ritornare a vivere, per andare avanti. "Come posso andare avanti quando tutti quelli che incontro mi parlano di te?”, canta Bellamy. “Come posso andare avanti quando le cose più belle le abbiamo fatte insieme?”.



Elisa ha aggiunto alla versione in inglese una toccante parte in lingua italiana: “E forse sbaglierò cercando te in fondo agli occhi di qualcun altro, e quanto piangerò pensando a quanto era grande il nostro sogno. E poi ti lascerò, ma la mia mente rincorre ricordi e fantasmi, e resti per me quello che non c’è”.

Dopo il successo dell'ultimo album dei Muse "Will of the People", entrato direttamente al numero 1 della classifica GFK degli album più venduti in Italia, i Muse porteranno il loro "Will of the People" tour in Italia il 18 luglio a Roma allo Stadio Olimpico e a Milano il 23 luglio allo Stadio San Siro.





E' uscita contemporaneamente intanto anche l’ultima parte della trilogia live di Elisa, "Back to the future Part III" contenente un inedito in Italiano. A febbraio, dopo il secondo posto a Sanremo, la cantautrice ha pubblicato il doppio album "Ritorno al Futuro/Back to the Future", metà in italiano e metà in inglese. Per il suo undicesimo disco, la cantautrice triestina ha concepito la musica in modo radicalmente diverso rispetto al passato, aprendosi a collaborazioni inaspettate, alla scrittura su beat, alla realizzazione di brani in condivisione. Poche settimane fa la cantautrice ha sorpreso tutti piacevolmente duettando con Cesare Cremonini durante il suo ultimo live al Forum d Assago a Milano,