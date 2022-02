Il mondo di Elisa, condivisione e collettività nel nuovo album "Ritorno al Futuro/Back to the Future"

"Il disco è finalmente anche vostro, lo trovate ovunque.

Spero vi piaccia, io ci ho messo tutto". Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con "O forse sei tu" che le ha fatto conquistare il podio e il Premio Bigazzi per la Migliore Composizione, Elisa pubblica il doppio album "Ritorno al Futuro/Back to the Future", metà in italiano e metà in inglese. Per il suo undicesimo disco, la cantautrice triestina ha concepito la musica in modo radicalmente diverso rispetto al passato, aprendosi a collaborazioni inaspettate, alla scrittura su beat, alla realizzazione di brani in condivisione.