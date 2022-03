Elisa in tour con il pensiero al Pianeta: "Cambiamo le regole per divertirci in maniera sostenibile"

E' questo " Back To The Future Live 2022 ", il tour di Elisa che, dopo tre serate evento all'Arena di Verona il 28, 30 e 31 maggio, toccherà venti regioni italiane per più di una trentina di concerti. A dettare le regole della nuova carrellata di date live, sarà un vero e proprio " protocollo di sostenibilità ". "Non posso pensare di poter cambiare il mondo con i miei concerti - ha spiegato Elisa - ma spero di poter essere una goccia che assieme a tante altre andrà a formare un mare". Non mancheranno gli ospiti: i primi annunciati sono Rkomi , Marracash ed Elodie .

"Il mio obiettivo è essere il motore di accensione di un cambiamento, per mettere pressione anche alla politica che deve creare le infrastrutture - ha proseguito l'artista di Monfalcone -. In Europa ci sono luoghi per i concerti alimentati da pannelli solari, ad esempio. In Italia no". Per l'occasione Elisa è anche stata

nominata primo Ally "Alleato" della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU

Legambiente

e in occasione del tour partirà anche il progetto Music For The Planet a favore di, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.

Ufficio stampa

"Proporrò il mio concetto di festa in modo sostenibile - ha detto Elisa - e rispetto alle tournèe precedenti faremo in modo di ridurre l'impatto ambientale dei nostri spostamenti. Fino a oggi non sapevo quanti tir venivano utilizzati per la produzione, oggi invece lo so e cerchiamo di ridurli al minimo. Trovare parte delle strutture sul posto sarà un altro passo in avanti e penseremo anche alle realtà locali per tutta una serie di servizi".

Dopo le serate apripista dell'"

Heroes Festival

Bassano del Grappa

Forte di Bard

Banchina San Domenico

Valle dei Templi

" all'Arena di Verona, che la vedrà anche nel ruolo di direttrice artistica, il tour si snoderà in tutta Italia, anche il luoghi particolari. Se l'apertura del tour sarà al Parco dei Ragazzi del 99 a, il 3 luglio alle 13 Elisa sarà in provincia di Cuneo, al Vallone di Sant'Anna, per Suoni dal Monviso, per poi raggiungere qualche giorno dopo ilin Valle D'Aosta. A Molfetta sarà invece allae ad Agrigento alla. "Durante i concerti - ha detto Elisa - il tema della sostenibilità ci sarà in maniera artistica, senza limitare la magia, il trasporto e anche la leggerezza che deve avere un live".

LE DATE DEL TOUR

28 giugno Bassano Del Grappa (Vi) (Veneto) - Parco dei ragazzi del 99

30 giugno Nichelino (To) (Piemonte) - Sonic Park - Palazzina di caccia di Stupinigi

2 luglio Genova (Liguria) - Parco degli Erzelli

3 luglio Sampeyre (Cn) Ore 13,00 (Piemonte) - Vallone di Sant'Anna (Suoni dal Monviso)

6 luglio Bard (Ao) (Valle D'aosta) - Forte

8 luglio Campania

10 luglio Pistoia (Toscana) - Piazza Duomo

12 luglio Bologna (Emilia) - Sequoie Music Park

15 luglio Cattolica (Rn) (Romagna) - Arena della Regina

16 luglio Fermo (Marche) - Piazza del Popolo

18 luglio Umbria

20 luglio Vasto (Ch) (Abruzzo) - Area Eventi Aqualand

21 luglio Molise

23 luglio Lecce (Puglia) - Piazza Libertini

24 luglio Molfetta (Ba) (Puglia) - Banchina San Domenico

27 luglio Matera (Basilicata) - Cava del Sole

29 luglio Follonica (Gr) (Toscana) - Parco Centrale

31 luglio Bellinzona (Svizzera) - Castel On Air (Castelgrande)

2 agosto Treviso (Veneto) - Arena Della Marca

4 agosto Palmanova (Ud) (Friuli) - Piazza Grande

6 agosto Torbole sul Garda (Tn) (Trentino) - Foci del Sarca

25 agosto Castiglioncello (Li) (Toscana) - Castello Pasquini

27 agosto Olbia (Sardegna) - Olbia Arena

1 settembre Agrigento (Sicilia) - Valle dei Templi

3 settembre Siracusa (Sicilia) - Teatro Greco

5 settembre Taormina (Sicilia) - Teatro Antico

7 settembre Roccella Jonica (Rc) (Calabria) - Teatro Al Castello

11 settembre Milano (Lombardia)

13 settembre Milano (Lombardia)

14 settembre Milano (Lombardia)

17 settembre Pisa (Toscana) - Piazza Dei Cavalieri

21 settembre Roma (Lazio) - Cavea Parco Auditorium della Musica

23 settembre Roma (Lazio) - Cavea Parco Auditorium della Musica

24 settembre Roma (Lazio) - Cavea Parco Auditorium della Musica

POTREBBE INTERESSARTI: